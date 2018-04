Malore fatale, ex sindaco muore in Egitto sotto lo sguardo della moglie

MORGANO In questi giorni di trovava in vacanza, in Egitto, a Sharm El Sheik, con la moglie. Martedì mattina un malore improvviso, forse un infarto, lo ha stroncato. Grave lutto a Morgano per l'improvvisa scomparsa, all'età di 82 anni, di Piergiorgio Busi Angeli, ex primo cittadino del Comune trevigiano negli anni '70 e attualmente titolare di una cartoleria a Badoere. Il dramma si è consumato di fronte alla moglie dell'anziano, Carina Berlese: l'uomo si è sentito male dopo aver bevuto una bibita fredda. Purtroppo inutili i tentativi da parte dei medici di salvare la vita all'82enne. La salma è stata trasportata presso l'ospedale del Cairo in attesa del trasporto in Italia dove saranno celebrati i funerali.