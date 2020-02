Anziana cade dal secondo piano, trovata morta dal marito

Tragedia nella serata di martedì, attorno alle 19.50 circa, a Moriago della Battaglia, in via Monte Grappa. Una pensionata di 83 anni, Eugenia Rizzetto, è stata trovata esanime dal marito che era appena tornato a casa: il corpo della donna si trovava sul selciato della rampa del garage, privo di sensi. La malcapitata, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduta da una finestra al secondo piano dell'abitazione. Sono purtroppo risultati inutili i soccorsi degli infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Col San Martino. Tra le ipotesi d'indagine, oltre all'incidente, non si esclude il gesto estremo.