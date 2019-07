Stroncato da un male incurabile, Franco muore a 33enne

Sono ore di lutto a Mosnigo di Moriago della Battaglia per la scomparsa improvvisa, all'età di 33 anni, di Franco Zambon. A stroncarlo è stato un male incurabile che gli era stato diagnosticato nel settembre scorso. Il decesso è avvenuto nella mattinata di lunedì, poco dopo le 10, a causa di un'emorragia: una crisi a cui il 33enne si è dovuto arrendere, dopo una lunghissima battaglia. Da oltre otto anni Franco Zambon lavorava alla "Biemmereti" di Sernaglia della Battaglia: uno degli ultimi messaggi di saluto il 33enne lo aveva rivolto proprio ai colleghi che considerava ormai come una seconda famiglia. I funerali di Franco saranno celebrati nei prossimi giorni, non appena arriverà il nullaosta. Lascia il padre, Riccardo, e la compagna con cui viveva da qualche tempo a Moriago.