Era scomparso nel nulla da lunedì, ritrovato in un bosco a Cornuda

CORNUDA E' stato rintracciato in un bosco in zona Fagarè a Cornuda, nella mattinata di oggi, venerdì, Osvaldo Scattolin, 46 anni, giardiniere di Moriago della Battaglia. Di lui non si avevano notizie da lunedì scorso. Sulle sue tracce in questi giorni c'erano i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto, gli amici e la trasmissione "Chi l'ha visto?". Le ricerche avevano principalmente interessato i Comuni di Pederobba, Vidor, Crocetta del Montello e Moriago della Battaglia. L'uomo è in buone condizioni ed è stato trasportato in ambulanza dal Suem 118 presso l'ospedale di Montebelluna. A segnalare la presenza del 46enne in zona è stato un passante, poco dopo le 9. L'uomo ha subito contattato il 112 e sul posto sono giunti i carabinieri di Crocetta e Montebelluna. Impiegati in questi giorni decine di volontari della protezione civile di Montebelluna (65 oggi e 52 ieri) e i vigili del fuoco.