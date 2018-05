Scomparso nel nulla da due giorni: ore di apprensione a Moriago della Battaglia

MORIAGO DELLA BATTAGLIA Sono ore di grande apprensione a Moriago della Battaglia per l'improvvisa scomparsa di Osvaldo Scattolin, 46 anni, giardiniere molto conosciuto nella zona. Di lui non si hanno notizie da almeno due giorni. Sul caso indagano ora i carabinieri e su Facebook gli amici hanno lanciato vari appelli per agevolare le ricerche. Scomparso sia lui che la sua bicicletta nera che era solito utilizzare. Il 46enne, stando a quanto riferito da alcuni amici, avrebbe lasciato a casa il telefono cellulare. Osvaldo fa parte di una famiglia molto numerosa con ben sei tra fratelli e sorelle.

"Io l'ho incrociato in bicicletta lunedì pomeriggio all'altezza della rotonda da Botter -ha spiegato su Facebook un amico di Osvaldo- Non so dire che direzione ha preso. Sono abbastanza sicuro che fosse lui, in sella ad una mtb scura".