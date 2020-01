Esce con la bici elettrica e sparisce nel nulla, ritrovato sull'isola dei morti

Era uscito di casa, per un giro in sella alla sua bici elettrica, poco dopo le 13.30 del 2 gennaio, e non era più tornato a casa. L'incubo, per i famigliari di un 71enne di Farra di Soligo, S.V., è finito circa 24 ore dopo. L'uomo, sulle cui tracce c'erano vigili del fuoco di Montebelluna e Treviso, polizia locale di Moriago e carabinieri di Col San Martino (a cui la moglie del pensionato si era rivolta per denunciare la scomparsa) è stato rintracciato dal genero nella zona di Moriago della Battaglia, presso l'Isola dei Morti, in buono stato di salute. Si sconoscono per ora i motivi del gesto. Il 71enne stava camminando tranquillamente lungo una riva mentre la sua bici elettrica era stata trovava alcune ore prima sempre in zona, facendo ipotizzare il peggio. Così per fortuna non è stato. Il 71enne è stato portato in ospedale per accertamenti.