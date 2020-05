Lutto nel mondo scolastico della Marca: si è spenta la professoressa Politi

Si è spenta a 86 anni Anna Maria Politi in Pagani-Cesa, storica professoressa di Lettere in diverse scuole medie e superiori del trevigiano. Per più di trent'anni Anna Maria si era dedicata all'istruzione dei suoi amati studenti, affiancando alla carriera scolastica il volontariato con l'Ordine di Malta, soprattutto negli anni '90 quando organizzò un'importante invio di aiuti umanitari per l'allora Romania governata dal dittatore Ceaușescu. Durante gli anni '80, invece, si era maggiormente dedicata al sociale e ai tanti alcolisti presenti in città. Anna Maria lascia il marito Durando, i figli Donatella e Luigi con Marina, i nipoti Nicola, Elena e Vittoria, il fratello Mario e i cognati, oltre tanti altri parenti ed amici. Il rito delle esequie sarà celebrato nella giornata di mercoledì alle ore 15.30 nel Tempio di San Nicolò a Treviso, in forma privata nel rispetto della normativa vigente legata al Coronavirus.

