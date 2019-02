Male incurabile: si è spento il sorriso dell'avvocato Luana Antelmi

Il bellissimo e contagioso sorriso dell'avvocato Luana Antelmi si è spento per sempre lunedì mattina, a soli 41 anni dopo una lunga battaglia con un tumore che l'aveva colpita ancora tanti anni fa. Avvocato civilista con studio professionale a Treviso, Luana Antelmi è stata prima Segretario e poi Presidente dell'Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) per la sezione di Treviso, oltre che Coordinatrice del Triveneto AIGA, consigliere Nazionale dell'associazione e Segretario del Dipartimento ‘Europa e diritto europeo’ della Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli. Da sempre impegnata nella formazione e nella politica forense, anche a livello nazionale, la 41enne in passato era stata anche Segretario del SUPER G (Conferenza dei rappresentanti dei gruppi giovani delle associazioni di categoria imprenditoriali e professionali di Treviso), componente della Consulta Politiche sociali, Sanità e Pari Opportunità dell’ANCI Veneto e consigliere comunale a Zero Branco.

Persona sempre solare e disponibile con il prossimo, oltre che stimata professionista, ha sempre combattuto la malattia con la forza e il sorriso che l'hanno sempre contraddistinta in ogni occasione, tanto da lasciare un vuoto incolmabile tra i tanti amici e colleghi che si sono subito stretti intorno al marito Stefano e alla famiglia in questo momento di immenso dolore. Fino agli ultimi istanti di vita Luana è stata un grande esempio per molte persone, soprattutto per gli iscritti all'Aiga trevigiana che la ricordano "per l'entusiasmo e la passione dimostrati nella professione e nella vita associativa e per il suo indimenticabile sorriso, che trasmetteva gioia di vivere ed infinita dolcezza". Il funerale si terrà mercoledì 6 febbraio alle ore 15.30 presso la Chiesa di Sant'Alberto a Zero Branco.