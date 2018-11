Tumore incurabile porta via alla vita una bella 43enne ex stella dell'atletica

Una breve ma incurabile malattia se l'è portata via a soli 43 anni, nonostante diversi ricoveri e trattamenti presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Si tratta di Barbara Della Giustina in Sarcinelli, originaria di Conegliano ma residente in località Bocca di Strada a Santa Lucia di Piave. Alla donna solo lo scorso inverno, come riportano i quotidiani locali, era stato diagnosticato un importante tumore subito affrontato con forza e determinazione. A nulla però sono valse le cure, tanto che nel momento in cui si è capito che non ci sarebbe stato nulla da fare la 43enne è voluta tornare presso la propria abitazione dove è poi deceduta nelle scorse ore circondata dalla propria famiglia. In passato stella dell'atletica, nella specialità del giavellotto, da anni lavorava col il marito come responsabile commerciale presso lo Scatolificio Sarcinelli di Conegliano. Lascia il marito Michele, la sorella Sara, i genitori, i suoceri e tanti amici e parenti. I funerali si terranno sabato alle ore 10 presso la Chiesa parrocchiale di Bocca di Strada.