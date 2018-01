Tumore a 34 anni, addio a Mamma Claudia

POVEGLIANO Non ce l'ha fatta Claudia Cecchetto, mamma di Povegliano stroncata dal tumore a soli 34 anni. Originaria di Santa Bona - come riporta il "Gazzettino di Treviso" - lottava contro il male dal 2014, e proprio quando le cose sembravano andare meglio, nel periodo natalizio la situazione si è nuovamente aggravata.

"Amore mio hai scelto di diventare un angelo proprio durante le feste che amavi tanto...Il Natale riusciva sempre a trasmetterti una felicità infinita...ti prometto che sarà per sempre così, ogni Natale sarà il nostro Natale! Voglio ricordarti con le foto dell’ultima nostra stupenda estate insieme!!!!". Le parole d'amore di Luca Benedet, marito di Claudia, postate nella sua pagina Facebook con quelle foto piene di sorrisi e abbracci con il figlio Lorenzo. Claudia aveva studiato all'istituto geometri Palladio per poi trovare lavoro come impiegata in uno studio a Preganziol.

I funerali si terranno domani, venerdì 5 gennaio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Povegliano (Santo Rosario oggi alle 19.30). Lascia il marito Luca con l'adorato figlio Lorenzo, la mamma, il papà, il fratello, il nonno, i suoceri, le cognate, i cognati, le nipoti, gli zii e gli amici. Tutte le offerte saranno devolute alla Fondazione Sanità di Padova.