Tragedia in costiera amalfitana: una donna cade in mare e muore

TREVISO Un'onda anomala, le urla disperate, poi la tragedia: una turista di Belluno, in vacanza in costiera amalfitana, è morta stamattina a Praiano, in località Marina di Praia, in provincia di Salerno, travolta dal mare in burrasca. Inutili i soccorsi, che pure sono scattati immediatamente. Un'altra donna che era con lei si è salvata aggrappandosi ad alcuni oggetti e rami presenti in acqua: ricoverata a Castiglione, è sotto choc e in ipotermia. Salvo, in ipotermia ma disperato il marito della vittima.