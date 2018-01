Male incurabile, muore a 49 anni mamma di due figli

PONZANO Si è spenta sabato sera dopo una lunga battaglia contro una malattia incurabile. Addio a Eleonora Fassa, 49enne, mamma di due figli. Da circa un anno e mezzo gli era stata diagnosticata una grave forma di tumore, che aveva intaccato viso e gola. Ma dopo le prime visite i medici le avevano comunicato la triste notizia che per lei non ci sarebbe stata possibilità di guarigione. Eleonora ha voluto lavorare anche negli ultimi mesi pur stando vicino alla famiglia. Poi, negli ultimi giorni della malattia, l'appello di mamma Eleonora alla comunità di Merlengo di Ponzano e alla scuola primaria della frazione: "Abbiate cura di mia figlia di sei anni". Così i genitori della scuola, in questi giorni di dolore, si stanno stringendo alla famiglia per essere vicini alla piccola Caterina, di appena sei anni, per poterla aiutare in futuro anche nel doposcuola.

Eleonora Fassa, viveva con la famiglia da circa una decina di anni a Merlengo di Ponzano, ma erano originari di Arcade. Lascia il Marito Ferruccio Ferro, la figlia Caterina di sei anni e il figlio Riccardo di 18 anni. Oggi, martedì 23 gennaio alle 19, si terrà il Santo Rosario nella Chiesa parrocchiale di Merlengo mentre domani, mercoledì 24 gennaio alle 15, si celebrerà il funerale con partenza, alle ore 14.45, dall'Hospice Casa dei Gelsi di Treviso.