Era stata investita da un'auto mentre era in bici: 13enne morta dopo giorni agonia

E' spirata nella mattinata di sabato Gloria Simionato, la 13enne investita da un'auto, guidata da un 45enne, mentre si recava al Grest con un'amica lunedì scorso. L'incidente era avvenuto in via Cave a Casale sul Sile e la ragazzina, che in quel momento si trovava in sella alla sua bicicletta, era stata poi sbalzata violentemente a terra, tanto da procurarle diverse gravi ferite che non le hanno lasciato scampo nonostante tutte le cure possibili messe in atto dai medici dell'ospedale Ca' Foncello nel quale era da giorni ricoverata. La notizia ha lasciato sgomenti amici e parenti che nelle ultime ore si erano stretti alla famiglia nella speranza la bambina potesse riprendersi. Saranno ora le indagini aperte dal sostituto procuratore Massimo Zampicini a dover dare le risposte a questo triste fatto di cronaca che ha spezzata un'intera comunità.