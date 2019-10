Malore fatale in casa, 50enne trovata senza vita

Amici e familiari non avevano sue notizie da domenica e così, lunedì mattina, un conoscente di Fabiola Dal Monte è andato a trovarla nel suo appartamento ma ha scoperto che la donna, a soli 50 anni, era morta nella sua camera da letto.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la chiamata ai soccorsi è stata immediata ma per la donna non c'era ormai più nulla da fare. Originaria di Bassano del Grappa, Fabiola aveva vissuto a San Martino di Lupari prima di trasferirsi per lavoro in un appartamento di Piazza della Serenissima a Castelfranco. Stando ai rilievi del personale medico intervenuto sul luogo del decesso, la 50enne sarebbe morta per cause naturali, un probabile aneurisma che non le ha lasciato nemmeno il tempo di avvisare i soccorsi. La tragedia sarebbe avvenuta nella giornata di domenica ma, vivendo da sola, la scoperta del cadavere è avvenuta solo lunedì mattina. Troppo tardi per poter salvare la 50enne dal sorriso inconfondibile e dal carattere tenace. Di recente aveva lavorato nella reception di una palestra della zona. Amante dello sport e del fitness, in molti la ricordano come una donna riservata e tranquilla. La donna, stando ai referti, soffriva di varie patologie ed era solita prendere svariati farmaci. La date dei funerali verrà annunciata nelle prossime ore.