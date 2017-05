Dramma a Refrontolo, mamma 40enne portata via alla vita da un male incurabile

REFRONTOLO Se ne è andata a soli 40 anni Lorenza Zago, originaria di Colfosco ma residente da tantissimi anni a Refrontolo. A portarla via alla vita una malattia, un male incurabile che non le ha lasciato scampo nonostante anni di dure battaglie. Sempre solare e disponibile con tutti, era conosciuta anche per essere la figlia di Eliseo Zago, patron della "Inerti del Piave" di Santa Lucia di Piave.

La donna lascia i genitori, i fratelli, il marito Luca Cozzuol e due figli piccoli di cinque e dieci anni, Edoardo e Alvise. Tanta poi la commozione sia durante le esequie svoltesi lunedì alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Refrontolo, sia durante la tumulazione nel cimitero del paese.