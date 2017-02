Sernaglia della Battaglia: maestra stroncata da una malattia incurabile a soli 60 anni

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Un'intera comunità in lutto alla notizia della tragica scomparsa di uno dei pilastri portanti della scuola elementare di Sernaglia. La maestra Luigia Villanova, conosciuta da molti in paese con l'appellativo Luigina, si è spenta nella giornata di sabato 4 febbraio a causa dell'aggravarsi di una grave malattia che, alcune settimane fa, l'aveva costretta ad abbandonare il suo amato lavoro tra i banchi di scuola.

Dopo 40 anni trascorsi a insegnare a centinaia di giovani studenti, la maestra Luigina ha perso la sua battaglia più importante e se n'è andata a soli 60 anni d'età. I suoi studenti la ricordano come un'insegnante modello, sempre disponibile e piena di passione nei confronti del suo lavoro. Nubile e molto credente, si dedicava spesso alle attività dell'oratorio locale, che aveva seguito pure come catechista. Per questo, i suoi familiari hanno deciso di destinare le offerte che saranno raccolte durante la funzione religiosa, all'asilo parrocchiale "Amadio Gasparotto" di Sernaglia. Un ultimo grande gesto d'amore dedicato ai più piccoli, le persone che Luigina amava di più. I funerali si terranno lunedì 6 febbraio nella chiesa di Sernaglia alle ore 15.