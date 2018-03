Overdose fatale di eroina, muore ragazza 34enne

CODOGNE' E' morta ieri mattina, Alessia C., ragazza 34enne di Codognè. A strappargli la vita una dose fatale di eroina. La giovane, originaria del trevigiano ma ospitata in una comunità per tossicodipendenti del bresciano, era da qualche giorno a casa di un amico a Codognè. In passato aveva già avuto dei problemi con la droga che la avevano portata ad una possibile cura. La ragazza è stata trovata in fin di vita proprio dall'amico, verso le sei del mattino: al fianco di Alessia giaceva un laccio emostatico e una siringa. Chiamati subito i soccorsi ma purtroppo per la 34enne non c'è stato nulla da fare.

Ragazza conosciuta nella zona della sinistra Piave, tra Vazzola e San Vendemiano, dove vivono i genitori e il fratello di Alessia. Una comunità, quella di Codognè, profondamente scossa per quel che è successo: "Siamo senza parole. - afferma il sindaco di Codognè Roberto Bet - Non c'era mai capitata in paese una tragica vicenda di questo tipo. Qui non abbiamo mai avuto problemi legati alla droga o allo spaccio". Alessia C. lascia la mamma, il papà e il fratello. Ora sull'accaduto indagano i carabinieri.