Storica professoressa dell'Astori muore a soli 53 anni: Mogliano da l'addio a Paola Tomè

MOGLIANO VENETO E' un'intera comunità in lutto quella di Mogliano che in questi giorni sta affrontando la morte della 53enne Paola Tomè, originaria di San Donà di Piave. La donna, ricercatrice in passato per l'Università Ca' Foscari e quella di Oxford (Inghilterra), era molto conosciuta a livello internazionale per la sua cultura in ambito filologico, tanto da aver vinto persino una borsa di finanziamento europeo "Marie Curie Actions".

Come però riporta "la Tribuna", la donna era principalmente apprezzata, anche a livello mondiale, per aver studiato a lungo e riscoperto alcuni antichi manoscritti realizzati a Treviso nell'antico monastero, oggi andato perduto, di "Santi Quaranta Martiri". Donna studiosa e votata all'insegnamento, negli anni era stata professoressa all'Astori di Mogliano, al liceo classico Montale e allo scientifico Galilei di San Donà. La 53enne, deceduta in seguito ad una malattia incurabile, si è spenta nella giornata di domenica all'Istituto Oncologico di Padova e ha così lasciato l'amato marito Valerio e la figlia Martina. Le esequie si terranno venerdì alle 15 in Duomo.