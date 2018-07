Zero Branco in lutto: malore improvviso porta via alla vita una mamma di soli 41 anni

ZERO BRANCO Si è spenta a soli 41 anni Patrizia Di Labio, mamma affettuosa residente col marito e il piccolo Alessandro a Zero Branco. Purtroppo, come riporta "la Tribuna", la donna è stata colta da un malore fatale e improvviso nella notte tra mercoledì e giovedì e per questo motivo a nulla sono valsi i soccorsi del Suem 118. Amante dei viaggi e della musica, soprattutto di Claudio Baglioni e Red Canzian, la 41enne fin da giovane aveva dovuto combattere con una malattia che l'aveva portata alla disabilità e alla sedia a rotelle, ma nonostante ciò era riuscita a coronare il suo sogno di diventare madre grazie all'amorevole marito Adriano. Il destino ha però voluto che se ne andasse a sole 24 ore dal settimo compleanno del loro bambino. Il rosario i sua memoria sarà comunque celebrato nella giornata di domenica, mentre la data dei funerali sarà fissata dopo l'autopsia sul corpo della donna, utile per capire le reali cause del decesso.