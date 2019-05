Settantreenne scompare da casa: il corpo ricompare in un canale dopo alcuni giorni

Era scomparsa da alcuni giorni da casa, senza aver lasciato alcuna traccia di sè, tanto da far scattare le ricerche delle forze dell'ordine in zona Postioma domenica mattina verso le 6.30. Purtroppo, però, il corpo esanime della 73enne Maria Pozza di Paese è stato ritrovato dai carabinieri e dai vigili del fuoco verso le ore 13 all'interno di un un sifone dell'irigazione agricola in via Don Visentin. Sull'episodio indagano ora i carabinieri, per capire se possa trattarsi di un tragico incidente o di un gesto suicida, ma ciò che è certo è che sul corpo della donna non sono stati riscontrati segni di violenza.