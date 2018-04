Castelfranco piange Francesco Tono, il cantautore che amava il country

CASTELFRANCO VENETO Il mondo della musica piange in queste ore la scomparsa del cantautore Francesco Tono, stroncato da un malore improvviso nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 aprile.

Originario di Bolzano, Tono era un artista che, in settant'anni d'età, aveva vissuto molteplici esistenze. Da sempre grande appassionato di musica, aveva deciso di approfondire la sua grande passione studiando chitarra al conservatorio e pianoforte in una scuola privata. Il cantautorato impegnato e la musica country erano i generi che gli avevano regalato le soddisfazioni più grandi. Nel 2012 aveva preso parte al concerto in memoria del celebre cantante country George McAnthony, scomparso l'8 luglio 2011. Un vero e proprio punto di riferimento per la carriera di Tono che avrebbe dovuto partecipare anche quest'anno all'evento in ricordo del collega.

Nella vita del cantautore trentino c'era però stato spazio anche per il teatro, il cinema, la televisione e il giornalismo. Numerose le sue apparizioni come attore teatrale al Teatro stabile di Venezia, così come gli articoli scritti per la sezione culturale del quotidiano "Alto Adige". Negli ultimi anni, dopo aver lasciato la nativa Bolzano per l'amata Castelfranco, aveva iniziato a familiarizzare con il mondo dei social network dove si teneva in contatto con molti artisti e ascoltatori che aveva incontrato nei suoi cinquant'anni di onorata carriera. E' proprio sul suo profilo Facebook che Tono aveva dedicato qualche mese fa un toccante post in ricordo di Luigi Tenco, in cui lo immaginava intento a bersi un bicchiere di vino assieme all'amico Piero Ciampi. Oggi che anche Tono ha raggiunto i suoi amati colleghi, sono in molti a ricordare un artista che ha dedicato la sua vita alla musica. "Troppo presto hai preso la strada delle praterie" commenta commosso un suo conoscente a cui fanno eco decine di altri commenti altrettanto toccanti a dimostrazione dello splendido ricordo che Tono è riuscito a lasciare nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerelo e di ascoltare la sua musica.