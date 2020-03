Coronavirus, Alpini in lutto: scomparso lo storico volontario Danilo

«Ciao Danilo, eri un caro amico sempre presente per tutti i paesani di Ogliano e non solo. Ci mancherà davvero tantissimo il tuo sorriso e la tua disponibilità! Riposa in pace, sarai sempre con noi!». Con queste parole, dense di dolore, il sindaco di Conegliano Fabio Chies ha voluto salutare per l'ultima volta il 61enne Danilo "Lopez" Salamon, storico volontario dell'ANA di Ogliano e locale rappresentante dei soci amici, deceduto nelle ultime ore a causa del Coronavirus. «Danilo era un cardine della nostra comunità, una persona amata e benvoluta da tutti, davvero, anche perché sempre disponibile con il prossimo» ricorda il primo cittadino coneglianese. Salamon, che risiedeva in Cal delle Rive a Ogliano, lascia la moglie Michela, i figli Chiara e Matteo (che vive in Germania), i due nipoti e tantissimi amici.

Appena la notizia si è diffusa in paese, sono stati molteplici i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. «Ciao caro Lopez...ricordo la tua bontà d'animo,la tua allegria...mi hai lasciato tanti sorrisi» scrive Cinzia; «Ti ricorderò sempre con affetto, ho avuto la fortuna di conoscere una bellissima persona di animo gentile, sentite condoglianze alla famiglia» scrive invece Maria; «Un uomo buono, alla sua famiglia voleva un bene dell'anima. Immenso anche con la comunità. Buon viaggio Danilo. Il tuo ricordo resterà nella mia memoria indelebile. Un abbraccio alla famiglia» scrive poi Silvia. «Quanta tristezza difficile da accettare! Il suo sorriso possa alleviare lo sconforto di tutta la sua cara famiglia!» scrive infine Luciano, mentre Barbara lo ricorda così: «Ciao Danilo splendida persona, grande amico e meraviglioso collega...Con la tua bontà e simpatia proteggi tutti noi da lassù».