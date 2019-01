Male incurabile, ex calciatore perde la vita a soli 49 anni

Il mondo del calcio dilettantistico veneziano e trevigiano è in lutto per la scomparsa improvvisa di Simone Anatrà, ex calciatore originario di Mestre ma con un lungo passato da giocatore e allenatore anche in provincia di Treviso.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Simone Anatrà, a soli 49 anni, ha perso la sua battaglia contro un male incurabile, un tumore che gli era stato diagnosticato lo scorso ottobre. Inutili le cure. In pochi mesi la malattia ha spento il sorriso dell'ex calciatore veneziano. Impiegato presso l'aeroporto di Venezia, Simone viveva il calcio come una vera passione. Il suo entusiasmo, nato ancora quand'era ragazzino, lo aveva portato prima a giocare con le principali squadre del Veneto e poi ad allenare le piccole società dilettantistiche delle province di Venezia e Treviso. In molti lo ricordano sulla panchina dell'Union Pro Mogliano ma, nelle scorse ore, non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa, sono state tantissime le società sportive che gli hanno dedicato un commosso messaggio d'addio sui social. Venezia Fc Femminile, Favaro e Calcio Marghera sono solo alcune delle società con cui il quarantanovenne aveva collaborato. Dopo aver ricoperto l'incarico di dirigente a Spinea, nell'ultima stagione Simone aveva ricoperto il ruolo di team manager nell’Asd Unione Graticolato. La data dei funerali non è ancora stata resa nota ma sarà comunicata nelle prossime ore.