La Marca trevigiana piange uno dei suoi ultimi cantastorie: addio a Francesco Fregonese

MANSUE' Circondato dall'affetto e dall'amore dei suoi familiari, Francesco Fregonese è spirato all'età di 82 anni nella giornata di lunedì 8 gennaio al termine di una vita trascorsa all'insegna delle antiche tradizioni della nostra provincia.

Fregonese, padre di Annalisa, celebre giornalista del "Gazzettino di Treviso", era conosciuto per la sua grande arte retorica che lo aveva reso, con il passare del tempo, uno degli ultimi menestrelli in grado di raccontare e tramandare in maniera unica racconti e barzellette storiche sulle tradizioni del nostro territorio. Significativo il fatto che sul suo necrologio compaia l'iscrizione: "Cantastorie dell'alto Livenza", un epitteto di cui Fregonese andava molto fiero. Fino a qualche tempo fa si dilettava ad intrattenere, in compagnia degli amici più cari, il pubblico che veniva ad ascoltarlo per il puro gusto di sentir raccontare le storie e le tradizioni di un tempo. Poi purtroppo gli acciacchi della vecchiaia hanno avuto la meglio sulla sua grande voglia di raccontare storie e così, all'età di 82 anni, Francesco Fregonese ha dato per sempre l'addio a questa vita. Ne piangono la scomparsa la moglie Paola, compagna di una vita, la figlia Annalisa con il marito Luigino Covre, il nipote Gregorio e tutti i parenti e amici che negli anni hanno avuto la fortuna di conoscerlo. I funerali di Fregonese saranno celebrati nella Chiesa Arcipretale di San Mansueto a Mansuè nella mattinata di mercoledì 10 gennaio, alle ore 10.30. La redazione di "TrevisoToday" esprime le più sentite condoglianze ai familiari di Francesco Fregonese e la nostra vicinanza alla figlia Annalisa in un momento così difficile e doloroso.