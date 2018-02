Muore nel sonno a soli cinquantatré anni: Conegliano piange il geometra Fabrizio Zava

CONEGLIANO E' stata una scomparsa tanto tragica quanto improvvisa quella di Fabrizio Zava, giovane geometra coneglianese che, nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 febbraio, è stato colto da un improvviso e fatale malore nel sonno.

Sposato e con ben due figli, il geometra cinquantatreenne era fratello dell'ex assessore leghista Loris Zava, figura di primo piano nel mondo della politica coneglianese durante il decennio compreso dal 2002 al 2012. A causare la morte di Fabrizio Zava sarebbe stata un'improvvisa emorragia che non gli ha lasciato alcuno scampo. A nulla è valsa la chiamata ai soccorsi da parte della moglie Flavia. Quando il personale del Suem 118 è arrivato sul posto per il geometra non c'era già più nulla da fare. Un lutto che ha lasciato letteralmente senza parole le tantissime persone che avevano avuto la fortuna di conoscere Zava in vita. Per ricordarlo, martedì 20 febbraio, sarà recitato il santo rosario nella chiesa di San Pio X a partire dalle ore 20, mentre i funerali si terranno nel pomeriggio di mercoledì, alle ore 15, sempre a Conegliano. Dopo la cerimonia, la salma di Fabrizio Zava sarà sepolta nel piccolo cimiterò di Collalbrigo, una meravigliosa località immersa nelle verdi colline che circondano la zona di Conegliano.