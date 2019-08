Sub trevigiani in lutto: Gianfranco Galiazzo muore a 76 anni

Gianfranco Galiazzo classe 1943 é stato colto da infarto ieri pomeriggio. Uno dei primi subacquei della Sile Sub di Treviso, bravissimo sott'acqua con una acquaticità rara nonostante fosse di stazza notevole, fu selezionato alla fine degli anni 60 per l'operazione "Atlantide" in Carnia (vedi appunti del mio libro allegati). Trasferitosi ad Arcade diventa responsabile del Bonsai club x la sua grande passione. I funerali saranno celebrati nella chiesa di Arcade lunedì alle 11.