Giovane informatico stroncato da un tumore a soli 32 anni

L'ultima foto pubblicata su Facebook risale al 2 giugno e lo ritrae sorridente e con una birra in mano. La didascalia è emblematica: "Buona vita a tutti". Si è spento con questo messaggio Lenny Morandin, giovane informatico originario di Quarto d'Altino.

Quindici anni fa, come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", aveva scoperto di avere un osteosarcoma. Le cure, iniziate subito, avevano debellato il tumore ma questo tornava ciclicamente a presentarsi costringendo Lenny a cure continue. Domenica scorsa il suo grande cuore si è arreso alla malattia a soli 32 anni. Laureato in informatica all'Università Ca' Foscari di Venezia, aveva ottenuto un master in computer grafica al Big Rock Institute e aveva lavorato come informatico a H-Farm e H-Art. Grande appassionato di astrofisica e viaggi, aveva stretto amicizia con tantissime persone che, nelle sue ultime settimane di vita, hanno sempre cercato di stargli vicino. Commoventi le decine di messaggi lasciati da amici e conoscenti sul suo profilo Facebook. I funerali di Lenny saranno celebrati giovedì 6 giugno nella chiesa di Quarto d'Altino. «Lenny apprezzerà sicuramente se lo salutiamo nel suo stile, quindi chiunque se la sentisse di salutare Lenny, di parlare, di condividere i suoi sentimenti con tutti, si senta pure libero di farlo» scrivono i suoi amici su Facebook. Chi volesse dare un ultimo saluto a Lenny in questi giorni prima del funerale, può andare alla Case dei Gelsi a Treviso dalle 8 alle 20.