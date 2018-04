Malore nella notte: addio a Luciano Brichese, vicepresidente dei Carristi d'Italia

VITTORIO VENETO Il mondo dell'Arma è in lutto per la scomparsa improvvisa di Luciano Brichese, vicepresidente nazionale per il Nord Italia dei Carristi d'Italia e presidente della Federazione di Treviso dell'istituto del Nastro azzurro.

Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 aprile, dopo aver preso parte a una riunione dei Carristi a Vittorio Veneto, il tenente ha perso la vita a causa di un'improvvisa embolia polmonare che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi, allertati dai familiari. Quando l'ambulanza è arrivata sul posto per il tenente non c'era ormai più nulla da fare. Appena la notizia ha iniziato a diffondersi in Rete, sono state decine le persone che hanno voluto scrivere una frase di commiato per una figura tanto importante nel mondo dell'Arma. Le varie sezioni dell'Anci hanno lasciato messaggi di cordoglio per tutto il fine settimana e, durante una manifestazione Carrista a San Michele al Tagliamento, Brichese è stato ricordato dai compagni con un toccante minuto di silenzio in suo onore. Il vicepresidente lascia nel dolore della scomparsa la moglie Paola e la giovane figlia Valentina. La data dei funerali non è ancora stata resa nota ma è probabile che la cerimonia funebre si terrà a metà della prossima settimana.