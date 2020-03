Lavoratore edile muore dopo un giorno in ospedale: per l'autopsia si è trattato di overdose

E' stato ricoverato in ospedale per una epistassi e un violento attacco di diarrea: dopo un giorno di ricovero è morto. Secondo l'autopsia che è stata svolta ieri Roberto Gallina, 42enne residente a Trevignano, sarebbe deceduto lo scorso 5 marzo per le conseguenze di una overdose di stupefacenti. Ora saranno gli esami tossicologici a chiarire quale sia stata la sostanza che l'ha provocata. La Procura di Treviso ha paerto un fascicolo di indagine in cui si ipotizza il reato di morte in conseguenza di altro reato

A mettere inquirenti sulla pista della droga, oltre ai sospetti dei sanitari, era stata la madre di Gallina che lo scorso 4 marzo, poco dopo il ricovero del 42enne, aveva ritrovato una siringa all'interno della casa in cui abita con il figlio Nel corso di una perquisizione i carabinieri di Montebelluna hanno poi trovato nella camera da letto dell'uomo delle dosi di metadone.

Gallina lavorava nel settore dell'edilizia e in passato aveva avuto problemi di tossicodipendenza che sembravano però essere stati risolti. Si era sentito male il 2 marzo, quando improvvisamente aveva iniziato a perdere molto sangue dal naso e a lamentare dolori addominali e una persistente forma diarroica. Due giorni dopo, non vedendo segni di miglioramento, si era recato al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna dove era stato disposto il ricovero. Il giorno dopo le sue condizioni si sono drammaticamente aggravate fino al sopraggiungere della morte.