Stroncato dalla malattia a poche settimane dalle nozze: addio a Renato Della Colletta

REFRONTOLO Aveva solo 52 anni e, tra poche settimane, avrebbe coronato il sogno di sposarsi con la donna di cui si era innamorato ma un tumore incurabile ha messo fine troppo presto alla vita di Renato Della Colletta, titolare della nota cantina Valdella.

Come riportato dal sito Qdpnews, negli ultimi mesi Della Colletta aveva provato a combattere in ogni modo contro la grave malattia che gli era stata diagnosticata. Le sedute di chemioterapia e la sua grande forza di volontà nell'affrontare le cure non sono però bastati a salvarlo. Nei giorni scorsi, proprio mentre era impegnato in una serie di lavori domestici nella sua abitazione di Refrontolo, Della Colletta ha avuto un malore improvviso che l'ha costretto al ricovero d'urgenza in ospedale. Poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere tra lo sgomento di familiari e conoscenti che mai si sarebbero aspettati di perdere così presto il combattivo cinquantaduenne. Oggi, nel dolore della scomparsa, lo ricordano con amore il papà Antonio, le sorelle Elena con Mario e Paola, la fidanzata Gloria con Vittoria, i nipoti Sonia con Roberto e Alessandro con Dora, oltre ai parenti ed amici tutti. I funerali saranno celebrati mercoledì 9 maggio alle ore 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di Refrontolo.