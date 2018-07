Lutto nella famiglia Monti: in sole ventiquattro ore se ne vanno due figure storiche

MASERADA SUL PIAVE Doppio lutto in casa Monti. La storica famiglia di imprenditori nel mondo tessile e non solo ha difatti subito la perdita di sue due note figure storiche in sole ventiquattro ore. Si tratta, nello specifico, del 95enne Giorgio Monti (deceduto nella giornata di domenica) e della 85enne Nicoletta Giuriati Monti (scomparsa lunedì).

Come riportano i quotidiani locali, per quanto concerne Giorgio Monti per decenni era stato nei quadri dirigenziali della celebre Tessitura Monti di Maserada sul Piave, da tempo tra i maggiori produttori internazionali di tessuti per camice, oltre che Presidente del gruppo tessile di Assindustria a cavallo tra gli anni '80 e '90. Amante della caccia lungo il litorale veneziano, era considerato una persona alla mano, severa ma amata dai dipendenti. L'uomo, già Cavaliere di Gran Croce, lascia la moglie Adriana e i figli Cristina, Laura e Massimo. I funerali si terranno mercoledì presso la Chiesa parrocchiale di Varago alle 10.30. Per quanto invece attiene a Nicoletta Giuriati Monti, la donna è la madre di Bruno ed Enrico Monti che oggi gestiscono l'Hotel Villa Condulmer a Mogliano Veneto. In questo caso il funerale sarà celebrato giovedì alle ore 10 sempre presso la Chiesa parrocchiale di Varago.