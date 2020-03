Lutto nell'imprenditoria di Marca: Solighetto piange la scomparsa di Simone Bottegal

E' scomparso a soli 45 anni Simone Bottegal, imprenditore nella impresa di famiglia, residente a Solighetto. L'uomo è scomparso nella serata di mercoledì dopo una lunga malattia che lo aveva colpito nel lontano del 2004, male che ha sempre combattuto con forza, fino all'ultimo istante di vita. Lascia i genitori Franca e Piero, oltre a tantissimi amici. Una breve cerimonia di commiato sarà celebrata nel cimitero di Pieve di Soligo nella giornata di sabato, in attesa che si possa procedere al dovuto funerale appena possibile.

A Treviso, invece, mercoledì è deceduta a 86 anni Anita Lava, storica proprietaria per decenni del Salone Anita in centro città, nei pressi di Porta Fra' Giocondo. La sua morte è stata annunciata con profondo dolore dalla sorella Gabriella, dal fratello Renato, daii nipoti Daniele con Rosa ed Elisabetta e gli adorati pronipoti Camilla,Tommaso e Leonardo, uniti ai parenti tutti. In seguito a quanto stabilito dal Ministero della Salute per emergenza sanitaria nazionale, è stata disposta la sospensione dei funerali. Il rito delle esequie sarà celebrato in suffragio al superamento di questa fase critica.