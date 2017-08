Lutto a Treviso: morto Alberto Giraldo, storico patron dell'omonima gioielleria del centro

TREVISO E' morto a 89 anni, dopo le vacanze a Jesolo e il successivo ricovero ospedaliero, Alberto Giraldo, storico titolare dell'omonima gioielleria di Piazza dei Signori a Treviso. Aperta nel lontano 1880 da Favaretto in Piazza Noli, l'attività dei Giraldo è una delle più antiche della città, anche perchè primo storico referente Omega in Italia e noto concessionario Rolex, e oggi gestita dai fratelli Bruno e Guido insieme al figlio Gianni.

Come riporta "la Tribuna", Alberto Giraldo non era solo un gioielliere e figura di spicco del centro storico trevigiano, ma anche collezionista di opere d'arte, modellista per hobby e violinista, tanto da diplomarsi al conservatorio di Udine. Inoltre, in passato era stato anche perito e consulente del Tribunale, nonché perito camerale e per dodici anni aveva persino guidato gli orafi di Ascom. Giraldo lascia la moglie Marisa, i figli Laura e Gianni, il genero Massimo e la nuora Sarah, i nipoti Marina, Claudia, Marco e Giulia. I funerali si terranno lunedì alle ore 11 a Santa Maria Maddalena, partendo dall'obitorio del Ca' Foncello alle 10.45.