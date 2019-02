Era stato investito da un bus della MoM: muore a 81 anni a causa delle lesioni riportate

Non ce l'ha fatta Aldo Lunardelli, l'81enne di Gorgo al Monticano che venerdì poco dopo le 14.30 è stato investito da un bus di linea della MoM. L'uomo, infatti, dopo essere giunto con l'elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso è spirato nelle prime ore di sabato a causa delle lesioni riportate nello schianto contro il parabrezza del mezzo. A causare l'incidente, inevitabile, forse una disattenzione dell'anziano nell'attraversare in biciletta via Redigole a Malintrada. A nulla era valso il tentativo del conducente per evitare l'impatto, che - purtroppo - si è invece verificato. «L'Azienda esprime in questo momento tutta la vicinanza alla persona coinvolta e alla sua famiglia - sono le parole del Direttore Generale, Giampaolo Rossi - Ci mettiamo a completa disposizione degli inquirenti per l'accertamento dei fatti».