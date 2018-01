Grave malattia porta via alla vita Alfredo Riccoboni, storico restauratore trevigiano

TREVISO Alfredo Riccoboni si è spento a soli 55 anni, dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Diagnosticata a inizio 2016, l'uomo l'ha fortemente e coraggiosamente combattuta fino alla fine, ma quando si è ripresentata più forte che mai il mese scorso, nonostante un autotrapianto, non c'è stato più nulla da fare e Alfredo si è spento nel giorno di Capodanno.

Maestro d'arte diplomato all'Istituto Statale d'Arte di Venezia, Riccoboni (la cui sede aziendale si trovava a Quinto) esercitava con passione dal 1980 l'attività di restauratore ebanista, esperto anche nella progettazione e realizzazione di arredi su misura in patina antica. Il suo curriculum comprendeva anche l'esperienza di docente nel corso di restauro e doratura di mobili antichi della Regione Veneto presso il liceo artistico Santa Caterina in Treviso. Tra i suoi lavori più importanti il restauro del coro della chiesa di Sant'Agnese (di cui era un fedele parrocchiano) in centro a Treviso e i lavori di restauro alla chiesa di San Cassiano di Quinto. Lascia la moglie francesca e i figli Marco, Agnese e Noemi, oltre la madre, i fratelli e gli amati nipoti. I funerali si terranno venerdì alle ore 9 presso la chiesa di Sant'Agnese in Borgo Cavour.