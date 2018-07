Il centro di Treviso perde una delle sue figure più note: morto lo storico "baffo" del Biffi

TREVISO Dopo Luigi "Ciccio" Vanin e Mario Frongia se ne va un'altra storica figura del bar Biffi in centro città a Treviso, luogo che per decenni è stato punto di riferimento per tutti i trevigiano grazie ai suoi panini con la porchetta, i toast rinforzati e la cortesia dei suoi dipendenti. Nella giornata di sabato se ne è andato però, dopo una lunga malattia, il 73enne Almerino "Rino" Pernechele, storico 'baffo' che si poteva trovare dientro il bancone del locale intento a servire anche il più ostinato dei clienti. Come riportano i quotidiani locali, Pernechele aveva iniziato a lavorare come barista alla birreria Pedavena (antesignana del Biffi) e poi negli anni 70' aveva fondato la Cooperativa Biffi che aveva preso in gestione la struttura, facendone un punto di riferimento per amici, famiglie e turisti. I funerali si terranno ad Annone Veneto (VE) martedì alle ore 17, mentre il rosario verrà celebrato nella giornata di lunedì alle ore 20. Pernechele lascia i fratelli Ines, Bertilla, Silvana e Danilo, oltre a tanti amici e clienti storici da sempre affezionati alla sua persona.