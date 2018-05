La città di Treviso piange Amelio "Dios Vulcano" Zanini: l'artista è morto a 105 anni

TREVISO E' morto alla veneranda età di 105 anni il noto artista trevigiano Amelio Zanini, conosciuto anche come "Dios Vulcano" grazie ai suoi trascorsi in Venezuela dove era giunto nel dopoguerra. L'uomo è però perito in quel di Pescara dove da qualche anno era in 'buen retiro' per stare più vicino ad una figlia. Zanini, come riporta "la Tribuna", era uno stimato artista tanto che molteplici anni fa aveva realizzato le sculture dei quattro delfini presenti oggi sul ponte dell'Isola della Pescheria, quando ancora esisteva la Fonderia Zanini a Madonna Granda. Poi il trasferimento in Sud America (dove gli venne dato il soprannome di Dios Vulcano per la sua capacità di dare forma e vita alla materia) per cercare un nuovo lavoro e una nuova vita successivamente alla deportazione in Germania, il tutto però senza dimenticare le sue origini trevigiane e l'amore per l'Italia.