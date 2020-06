Papà Andrea muore a soli 47 anni a causa di un male incurabile

Andrea Bottan, 47enne di Lorenzaga di Motta di Livenza, se ne è andato in soli due mesi a causa di una malattia fulminante. Solo due mesi fa, infatti, Andrea aveva scoperto di aver una grave forma di tumore al cervello. Come riportano i quotidiani locali, tutto era iniziato sul lavoro quando il 47enne si era accorto di avere alcune strane difficoltà motorie, come a seguito di una ischemia, tanto da decidere di recarsi subito all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per una visita specialistica che ha però riscontrato una forma tumorale al cervello. A quel punto i medici hanno deciso di ricoverare il 47enne a Milano per tentare un delicato intervento risolutivo.

Bottan ha così passato 40 giorni ricoverato a Milano, con tutte le precauzioni del caso vista la pandemia da Coronavirus, e tutto sembrava volgere per il meglio. Bottan, una volta migliorata la situazione sanitaria nazionale, è poi tornato nella sua Lorenzaga per la riabilitazione. Purtroppo, però, nelle scorse ore il suo cuore si è fermato per sempre all'ospedale di Oderzo a seguito di un edema cerebrale, lasciando così nello sconforto la famiglia, gli amici, i colleghi e gli appassionati radioamatori della Marca di cui era un membro. Bottan, operaio per diversi anni alla Viottografica di Motta di Livenza e volontario di protezione civile, lascia la moglie Sara e i figli Clara e Lorenzo. Le esequie si terranno alle ore 15 di sabato all'interno della chiesa di Lorenzaga.