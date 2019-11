L'Avvocatura trevigiana piange Giorgio Bressan, noto professionista del territorio

Lutto per l'Avvocatura trevigiana. Nella giornata di venerdì si è infatti spento, a seguito di complicanze di una malattia che lo affliggeva, il noto avvocato amministrativista Giorgio Bressan, titolare di "34 Studi legali trevigiani riuniti" di via Olivi a Treviso. Molto apprezzato su tutto il territorio, Bressan lascia la moglie e un figlio, oltre che tanti amici e colleghi tra cui, in primis, gli avvocati Giovanna Grelli e Aldo Baruffi con cui aveva condiviso moltissimo dal punto di vista professionale. Ancora da fissare, invece, la data del funerale.