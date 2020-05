Lutto nell'imprenditoria: addio allo storico concessionario “Bepi” Invaso

Giornata di lutto, quella di venerdì, per gli appassionati di motociclismo del Veneto, soprattutto per gli amanti della Moto Guzzi. A 72 anni è difatti venuto a mancare Giuseppe “Bepi” Invaso, storico concessionario di Lanzago di Silea in via Massolini. Già socio del motoclub “Rode 9” del circolo ospedaliero e socio fondatore della “Compagnia del Volano”, Invaso era considerato uno dei massimi esperti regionali, e non solo, per quanto riguarda le motociclette, tanto che l'officina era il suo mondo (famosa anche la sua rivendita di San Giuseppe in via Noalese).

Purtroppo, però, venerdì mattina il cuore di Bepi non ha più retto e si è così spento all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo quasi 24 ore di ricovero. Giovedì mattina, infatti, familiari e amici avevano allertato i vigili del fuoco affinchèé entrassero nella casa dell'uomo in quanto, ormai da giorni, non dava più sue notizie. Quando i pompieri sono riusciti ad entrare nella sua abitazione, attraverso un terrazzino, lo hanno però trovato riverso a terra e in gravi condizioni a causa di un malore improvviso che lo aveva colpito. L'uomo, che soffriva già di alcune patologie, è così subito stato trasportato al nosocomio trevigiano ma, nonostante le cure dei medici, il suo corpo non si è più ripreso.

Questo il ricordo del Motoclub Omobono Tenni Treviso: «Bepi era una cara persona, competente e premurosa con i motociclisti di tutta Europa, in particolare con i "guzzisti" ai quali ha dedicato una vita di lavoro e passione. Già consigliere del Motoclub Tenni di Treviso, e sempre presente con il Club del Volano e Amici Moto Guzzi, “Bepi” lascia un vuoto incolmabile per la sua simpatia e amicizia. Il Presidente Diego Possamai, il Direttivo del MC. Tenni Treviso, il Consigliere Nazionale FMI e amico Luigi Favarato sono vicini ai famigliari e porgono le più sentite condoglianze. R.I.P. grande amico Bepi!». Anche la concessionaria Mattarollo Srl ha voluto lasciare ai social un messaggio di cordoglio: «Ricordiamo con affetto il nostro collega di sempre, rappresentante della Moto Guzzi a Treviso. Le più sentite condoglianze».

Diversi anche gli attestati di stima, oltre che ricordi commossi, di alcuni suoi clienti, come Federico che scrive: «Quando nel periodo caldo c’era tanto da fare nella mia piccola officina, spesso tornavo a casa la sera tardi e per farlo passavo davanti alla concessionaria di Silea...sovente, avvolta nel buio, vedevo la vetrina illuminata e la sagoma di Bepi dietro al bancone intento a far di conto...beh, questo è il ricordo che conserverò di lui e di quel pezzo della mia vita. Buon viaggio». Infine ecco quanto riporta Diego: «Quante ore passate davanti alla vetrina del suo primo negozio! Ciao Bepi».