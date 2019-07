Morto l'ultimo baluardo dei linotipisti trevigiani: Bruno si è spento a 84 anni

Si è spento giovedì mattina a 84 anni, a causa delle conseguenze di un inctus che lo aveva colpito alcuni mesi fa, l'ultimo linotipsta trevigiano, Bruno Meneguz di Vittorio Veneto. Come riportano i quotidiani locali, per un trentennio era stato alle dipendenze del Gazzettino, con cui aveva collaborato in diverse redazioni, e quando è andato in pensione si è chiuso anche un pezzo di storia della tipografia locale. Molto conosciuto in città, Meneguz lascia i figli Daniele, Edoardo e Sibilla, i nipoti e tantissimi amici e colleghi giornalisti. Le esequie sono state fissate per sabato alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Meschio.