Spaventato dal cane dei vicini muore cadendo dalle scale: prosciolti i proprietari

Non luogo a procedere. Questa la decisione del gup Angelo Mascolo nei confronti del 43enne Miguel Da Veiga (difeso dall'avvocato Silvia Biscaro) e della compagna 47enne Matilde Alibosky (difesa dall'avvocato Benedetta Bocchini), nei cui confronti il pubblico ministero Gabriella Cama aveva chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo, al termine dell'udienza preliminare per i fatti del 23 aprile del 2017 quando nel condominio di Via Santa Bona perse la vita Luis Jefferson Gesualdo, caduto dal secondo piano oltre il corrimano, spaventato da un cane che era uscito ringhiando e abbaiando da uno degli appartamenti.

Ma proprio quel parapetto, si legge nella consulenza disposta dal Gup Angelo Mascolo, era di circa 10 centimetri più basso di quanto previsto dalle norme di sicurezza. In attesa delle motivazioni, che arriveranno entro una decina di giorni, pare essere questo l'elemento decisivo che ha portato al proscioglimento dei proprietari del cane. Quel 23 aprile il 31enne, che qualche giorno prima era diventato papà per la prima volta, stava rincasando con il cognato 20enne dopo essere uscito a comperare le sigarette quando, mentre saliva le scale della palazzina, il cane “Lupa” uscì dall'appartamento dei proprietari. Il dominicano e il cognato parlavano ad alta voce, un po' su di giri per qualche bicchiere bevuto proprio per festeggiare il nuovo arrivo in famiglia; forse innervosito dal rumore l’animale, che aveva trovato la porta d'ingresso socchiusa, uscì fuori e iniziò a ringhiare contro il dominicano. Gesualdo era terrorizzato dai cani: la vista di "Lupa" e quel fare apparentemente aggressivo del cane lo impaurirono tanto che, convinto che il pastore tedesco stesse per scagliarsi addosso a lui, l'uomo indietreggiò tenendosi appoggiato al parapetto. Ma dopo un istante perse l'equilibrio, cadendo due piani più sotto e morendo praticamente sul colpo.