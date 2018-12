Riese Pio X piange il musicista Christian, morto a soli 44 anni dopo 15 anni di cure

Il momento dell'addio doveva arrivare inesorabile, ma forse avrebbe voluto aspettare il Natale per festeggiare con amici e parenti con la sua solita solarità e pacatezza d'animo, ma purtroppo il tremendo male che lo aveva colpito più di quindici anni lo ha portato via alla vita nella giornata di venerdì, mentre si trovava ricoverato presso la Casa dei Gelsi di Treviso. Si tratta del 44enne Christian Baggio, ex operaio in un'azienda trevigiana e, successivamente alla scoperta della malattia, convertitosi poi in insegnante di chitarra presso diverse scuole della Marca. E proprio la musica era la sua passione, il suo forte ancoraggio alla vita fino agli ultimi istanti. I funerali di Christian, che lascia i genitori, le sorelle Samantha e Vanessa e tantissimi amici e allievi, saranno celebrati lunedì alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Vallà. Il rosario sarà invece recitato domenica alle 20, sempre nella chiesa di Vallà.