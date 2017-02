Omicidio in stazione a Treviso: clochard di 57 anni trovato morto e col cranio sfondato

TREVISO L'uomo che è stato trovato privo di vita mercoledì mattina nei pressi della stazione dei treni di Treviso, sul lato destro della struttura e vicino alla sede Or.s.a., aveva 57 anni, era un clochard senza fissa dimora e di origine etiope, ma naturalizzato italiano. Una morte sospetta fin da subito quella di Gianpietro "Jimmy" Piccolo però, tanto che i primi indizi (cranio sfondato, n.d.r.) farebbero pensare ad un'aggressione poi sfociata in omicidio, una morte violenta insomma. Sul posto sono comunque giunti per tutte le verifiche del caso, fin dalle 7.40, sia i carabinieri che la Squadra Mobile della polizia con il Dirigente Claudio Di Paola, oltre al reparto della Scientifica ed il Pm De Bortoli, ma sul fatto indaga ora la Polfer che sta già visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza di tutta la zona.

A scoprire il corpo del 57enne, deceduto probabilmente nella notte tra martedì e mercoledì e nascosto in un anfratto del suo giaciglio personale sotto una trapunta bianca, era stato un cittadino di passaggio lungo il binario 2 nei pressi dell'ingresso dell'Unità Territoriale Nord di RFI (ex ufficio delle poste ferroviarie, n.d.r.), una zona poco frequentata e al riparo quindi da occhi indiscreti. Le indagini però, dopo l'intervento del Suem 118 e le verifiche di rito, sarebbero comunque già a buon punto, tanto che il presunto killer avrebbe già le ore contate essendo una persona ben nota a tutte le forze dell'ordine. Per quanto riguarda il 57enne invece, che in passato era noto per dormire anche nei pressi della chiesa di San Zeno, sarebbe stato visto per l'ultima volta domenica sera dai volontari del dormitorio "Caminantes" gestito dal Cso Django, dopo che in stazione aveva chiesto semplicemente un bicchiere di thè caldo e una coperta.

