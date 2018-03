Lutto nel mondo della finanza trevigiana: è morto il commercialista Filippo Duodo

TREVISO L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Treviso ha annunciato con grandissimo cordoglio la scomparsa del commercialista Filippo Duodo, già presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti di Treviso dal 1995 al 2001 e dell'Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili delle Tre Venezia (ADCEC) dal 1996 al 1998.

"Rimpiangiamo uno stimatissimo collega - dichiara il presidente dell'ODCEC di Treviso David Moro - che con grande dedizione e incomparabile professionalità ha portato lustro alla nostra categoria professionale, non solo per il suo forte impegno istituzionale come presidente sia dell'Ordine di Treviso che dell'Associazione delle Tre Venezie, ma anche per i prestigiosi incarichi professionali che ha ricoperto con encomiabile competenza e capacità". "Ricordiamo un collega - dichiara commosso Fabio Marchetto presidente dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie - che ha guidato la nostra associazione dal 1996 al 1998 lasciando un importante segno in termini di grande etica e correttezza professionale". Filippo Duodo è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari nella giornata di venerdì 2 marzo all'ospedale Ca' Foncello dove si trovava ricoverato. Nel suo lunghissimo curriculum professionale sono innumerevoli gli incarichi di prestigio che ha svolto con grande dedizione, tra cui spicca quello di consigliere della Banca d'Italia e di vice presidente della Federazione Italiana Rugby. Nel suo passato anche un'esperienza lavorativa all'ex Banca Popolare di Vicenza. Duodo lascia nel dolore della scomparsa la moglie Mariarosa, i figli Andrea e Nicoletta, la sorella Anna e le amate nipoti Matilde e Camilla. I funerali si terranno lunedì pomeriggio, alle 15, nel duomo di Treviso. La famiglia ha chiesto a chiunque fosse intenzionato a partecipare alla cerimonia di non portare fiori ma di rendere omaggio alla salma di Filippo con una serie di offerte che saranno devolute all’A.D.V.A.R. Onlus.