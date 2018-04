Malore improvviso in pasticceria a Berlino: muore un 50enne trevigiano

CASALE SUL SILE Un malore improvviso, di quelli che ti portano via alla vita in pochissimi minuti. Questa la causa della morte del 50enne Cristiano Vaglieri, originario di Mogliano Veneto, ma poi trasferitosi a Casale sul Sile e successivamente a Berlino dove risiedeva da una decina d'anni con la compagna Diane e una figlia di due anni.

L'uomo, come riporta "il Gazzettino", il 25 marzo scorso si trovava all'interno della pasticceria dove lavorava quando è stato colpito da un malore improvviso e fatale. A nulla sono valsi i soccorsi arrivati prontamente sul posto, il 50enne è infatti spirato in breve tempo nonostante il massaggio cardiaco prolungato per un'ora. Successivamente il magistrato di turno ha poi disposto l'autopsia sul corpo di Vaglieri, prima che la salma ricevesse il nulla osta per il rimpatrio in Italia. I funerali si terranno giovedì alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Casale e il corpo verrà poi cremato. Lascia la compagna, la figlia, i genitori ed il fratello.