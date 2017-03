Colto da malore nella vasca della sala fanghi dell'hotel: muore 61enne trevigiano

CASIER Non c'è stato nulla da fare per Daniele Milan, nato in Svizzera ma residente a Casier, che sabato mattina è stato colto da malore mentre si trovava all'interno della vasca della sala fanghi dell'hotel "Sollievo" di Montegrotto Terme (PD). L'uomo, 61enne, operaio, sposato, soffriva di crisi epilettiche. Sul posto i sanitari del Suem 118 e i carabinieri.