Lutto per il sindaco e per la Lega di Castelfranco: a 76 anni è morto Dino Marcon

Un grave lutto ha colpito il sindaco di Castelfranco Veneto, nonché Presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon. Nelle scorse ore, e a soli 76 anni, è difatti venuto a mancare Dino Marcon, ex autotrasportatore in pensione, zio del sindaco e storico sostenitore della locale sezione della Liga Veneta. «Era una persona generosa e di compagnia - dichiara ai nostri microfoni Stefano Marcon - Dino è stato il mio trait d'union con la politica fin da giovane, una figura quindi molto importante per me e per la mia famiglia. Purtroppo però una malattia lo aveva colpito di recente e, nonostante avesse combattuto con la grinta di sempre, il destino se lo è portato via. Ciao zio Dino...saudame el Leon!».

Tra i nuemrosi messaggi di cordoglio ricevuti fin da subito dalla famiglia, questo è quello scelto dai militanti della Lega castellana: «Oggi per la Sezione Lega di Castelfranco Veneto è un giorno triste perché un grande leone ci ha lasciato. Sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutti i militanti e sostenitori della Lega di Treviso! Dino sarai sempre nei nostri cuori e da lassù siamo sicuri che continuerai a sostenerci. Ciao Dino». Marcon, persona conosciutissima in paese, lascia la moglie Mirella, i figli Elena, Roberto e Fabio con la nipote Giorgia per ricongiungersi così con i fratelli e la sorella deceduti prematuramente in passato.