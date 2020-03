Coronavirus, secondo lutto in pochi giorni per il Permac: morto il consigliere Marcuzzo

Nelle ultime ore l’ASDCF Permac Vittorio Veneto ha comunicato con profonda commozione la scomparsa di Dino Marcuzzo, dovuta alle complicanze legate alla contrazione del Covid-19. Il 63enne di San Fior, che soffriva di alcune patologie pregresse, era in attesa di essere trasferito a Motta di Livenza per la riabilitazione a seguito di un intervento al cuore, ma purtroppo il Coronavirus lo ha colpito fatalmente.

Camionista di professione, era da tempo consigliere della società e uomo dal grande cuore rossoblù. L’avventura di Dino tra le fila del Permac è infatti iniziata, come spesso accade ai genitori che sostengono le passioni dei figli, grazie alla sua Andrea, che ha giocato tra le fila rossoblù per diversi anni. Per quasi 20 anni Dino è stato una parte importante dell’ingranaggio alla base della società, dando sempre il suo contributo pratico e affettivo alla famiglia Fattorel, guidando i pulmini e tifando le Tose dagli spalti in ogni occasione. «Il nostro pensiero va in particolare ai suo figli, Christian e Andrea (la moglie Daria è morta anni fa, ndr.). La famiglia rossoblù si stringe ancora una volta in un unico grande abbraccio nel ricordo di Dino e di tutto quello che ha fatto per noi» fa sapere lla dirigenza che, solo nei giorni scorsi, aveva dovuto affrontare la perdita del patron Giuseppe Casagrande.

La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa sia a San Fior che a Vittorio Veneto e in tanti hanno voluto ricordarlo sui social. Ad esempio, Pierluigi scrive: «Ogni volta che lo incrociavo al Barison, era facile intuire quanto era attaccato ai colori e alle Tose. Si poteva solo apprezzare, stimare e amare. Sentite condoglianze alla famiglia»; mentre Tania scrive: «Ti ricordiamo per la tua simpatia e la tua disponibilità, mancherai a tutti. Fai buon viaggio, ciao Dino».