Esce di casa per una passeggiata e muore stroncato da un infarto

Il 58enne ex carabiniere Domenico Frare è morto stroncato da un fatale infarto nella notte tra venerdì e sabato. L'uomo, verso l'una della notte, era stato infatti visto da un passante mentre si trovava disteso sul ciglio della strada lungo via Matteotti a Conegliano, nei pressi del supermercato Eurospin. A nulla sono però valsi i soccorsi portati dal Suem 118 e dai carabinieri della locale Stazione, il 58enne era difatti già defunto. Frare, con qualche precedente giuridico alle spalle per maltrattamenti in famiglia e alcolismo, lascia così due sorelle e tanti ex colleghi nell'Arma.